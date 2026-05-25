"Grazie, mister". Con questa semplice immagine pubblicata sui propri profili social, il Napoli ha comunicato l'ufficialità della fine dell'esperienza di Antonio Conte alla guida dei partenopei. Il divorzio si era virtualmente consumato nella serata di ieri, dopo la partitta vinta contro l'Udinese, in una conferenza stampa fiume tenuta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, col quale si è lasciato andare anche ad un botta e risposta a proposito dei meriti dell'Inter nella conquista dello Scudetto. Conte, arrivato nell'estate del 2024, ha conquistato con gli azzurri uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Da ora, il club partenopeo sarà impegnato nella ricerca del suo successore.