Dopo aver risposto in maniera stizzita ad Javier Zanetti relativamente al futuro di Nico Paz, svelando che non andrà all'Inter, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha ribadito il desiderio di allenare il talento argentino anche nella prossima stagione: "Nico Paz è stato molto importante per la nostra crescita, stiamo bene insieme. Vediamo che cosa succede, ovviamente la nostra voglia è che lui rimanga con noi ancora un anno. Abbiamo consolidato le idee di mercato con la società durante una lunga riunione", ha detto il catalano parlando con Sky Sport nel bel mezzo dei festeggiamenti per la storica qualificazione in Champions League dei lariani. Una festa durante la quale tifosi e compagni hanno chiesto all'ex giocatore del Real Madrid di non lasciare la squadra.

Parlando del proprio futuro, infine, Fabregas ha aggiunto: "Io sono molto contento qua, lo sapete. Devo fare passi 1-2 passi in più, sto imparando tanto al Como. Stiamo creando una strada diversa, che noi crediamo essere quella giusta".