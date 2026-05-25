Andy Diouf sembra aver convinto tutti. La partita contro il Bologna ha confermato le qualità che già si erano viste nel resto della stagione nelle poche circostanze in cui il francese era riuscito a trovare spazio. Chivu e il suo staff sembrano avergli trovato una collocazione per il futuro come esterno, ma dovra convincersi anche lui. "La prova del Dall’Ara però può essere una conferma anche per Diouf, che ha sverniciato i difensori avversari, mostrando una cilindrata superiore a tutti gli altri calciatori presenti in campo", si legge oggi sul Corriere dello Sport.

Diouf, la scelta di Chivu sul ruolo

Le giocate in dribbling viste al Dall'Ara sono caratteristiche di cui la squadra ha bisogno ormai da anni, secondo il quotidiano, e che il francese ha mostrato di poter garantire con buona continuità, poggiando su tecnica e personalità. Chivu lo ha posizionato a destra sapendo che quella stessa "anarchia" vista nel gioco del francese come esterno rischia di rompere qualche equilibrio se portata nella corsia centrale. In ogni caso, anche da esterno Diouf dovrà imparare a garantire adeguata copertura.

Diouf, progetto per il futuro

Ci sarà da lavorare per renderlo un'alternativa valida e completamente affidabile al titolare di turno, ma la base c'è: accelerazioni, cambi di passo e uno contro uno. Ora tocca al giocatore dare una risposta definitiva al suo allenatore prima di partire col lavoro del ritiro estivo, anche perché l'inter vorrebbe tenerlo e proseguire in questa direzione. Il mercato non mette completamente al riparo da altri scenari, ma il progetto può garantirgli un ulteriore salto di qualità.