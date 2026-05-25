Marco Palestra è davvero molto ambito dalle big del calcio italiano. Dopo la splendida stagione con la maglia del Cagliari, per lui potrebbero aprirsi le porte di una grande squadra. Ha tessuto le sue lodi il tecnico dei rossoblu, Fabio Pisacane che, ai microfoni di Sky, l'ha descritto così: "Sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation, con '99' in accelerazione. Ha una falcata disarmante, sembra un leopardo".

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 19:41
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione