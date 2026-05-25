Marco Palestra è davvero molto ambito dalle big del calcio italiano. Dopo la splendida stagione con la maglia del Cagliari, per lui potrebbero aprirsi le porte di una grande squadra. Ha tessuto le sue lodi il tecnico dei rossoblu, Fabio Pisacane che, ai microfoni di Sky, l'ha descritto così: "Sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation, con '99' in accelerazione. Ha una falcata disarmante, sembra un leopardo".