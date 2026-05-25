Subito dopo il 3-3 contro il Bologna raggiunto negli ultimi di gara grazie a un gran gol di Andy Diouf (su assist dell'esordiente Topalovic) a parlare per i nerazzurri ai microfoni di Rai Sport è stato Yann Bisseck, difensore centrale tedesco che ha chiuso un'ottima stagione senza riuscire a guadagnarsi la convocazione in nazionale maggiore ma aumentando decisamente il suo peso specifico all'interno del gruppo nerazzurro, di cui è ormai un titolare indiscusso.

Bisseck: "Champions? Tante squadre forti. Un giorno..."

"Pensieri alla Champions? E' normale per una società come noi - afferma il giocatore tedesco -. Ci sono tante squadre forti, ci siamo andati vicini gli anni scorsi. Un giorno vogliamo anche alzare quella Coppa, ma in Italia siamo andati benissimo e dobbiamo continuare così perché penso che siamo sulla strada giusta".

Il futuro di Bisseck

Nei giorni scorsi si è parlato, in chiave mercato, anche della situazione del difensore tedesco, che già la scorsa estate fu avvicinato dal Crystal Palace con un'offerta da 35 milioni di euro respinta dal club e dal giocatore stesso. La sua valutazione oggi è anche superiore a quella cifra e nel frattempo Bisseck è entrato nell'agenzia di Branchini. Non è escluso che per lui possano arrivare altre offerte importanti: di recente si è vociferato di un interesse del Bayern Monaco.