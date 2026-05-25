La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League di Milan e Juventus ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori, compreso Marco Materazzi. Che, all'indomani degli ultimi verdetti emessi dal campionato 2025-26, ha voluto fare i complimenti alle prime quattro squadre della classifica usando l'ironia per chi è rimasto fuori dal giro dell'Europa che conta: "Complimenti all'Inter, al Napoli, alla Roma e al Como per la qualificazione alla prossima Champions. Chi l'avrebbe mai detto?", il messaggio che sa di frecciata alle due rivali storiche dei nerazzurri lanciato da Matrix su Instagram

Sezione: Focus / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 19:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.