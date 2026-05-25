La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League di Milan e Juventus ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori, compreso Marco Materazzi. Che, all'indomani degli ultimi verdetti emessi dal campionato 2025-26, ha voluto fare i complimenti alle prime quattro squadre della classifica usando l'ironia per chi è rimasto fuori dal giro dell'Europa che conta: "Complimenti all'Inter, al Napoli, alla Roma e al Como per la qualificazione alla prossima Champions. Chi l'avrebbe mai detto?", il messaggio che sa di frecciata alle due rivali storiche dei nerazzurri lanciato da Matrix su Instagram.