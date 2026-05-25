C'è anche una dedica speciale di José Mourinho in 'MM23', il libro interattivo che racchiude tutta la carriera di Marco Materazzi. "Un libro che non si presenta come una semplice autobiografia, ma come un vero e proprio viaggio emozionale dentro una carriera straordinaria, raccontata attraverso ciò che ne ha custodito l’anima profonda: oggetti, cimeli, maglie, trofei e ricordi", spiega Matrix. Che, in un anteprima pubblicata sul suo progilo Instagram, riporta il video con le parole dello Special One, suo allenatore all'Inter dal 2008 al 2010: "In tutta la mia carriera, nella quale ho allenato i migliori giocatori di una determinata generazione, John Terry e Marco Materazzi sono i due migliori difensori centrali che ho avuto".