"Ronaldo il Fenomeno è stato il centravanti più grande della storia del calcio. C'è poco da dire. Io ho avuto la fortuna, il privilegio e l'onore di giocare con lui. Ronie era un qualcosa di meraviglioso". Lo ha detto Antonio Cassano, parlando a 'Viva El Futbol', dell'ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid.