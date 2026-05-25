"Ronaldo il Fenomeno è stato il centravanti più grande della storia del calcio. C'è poco da dire. Io ho avuto la fortuna, il privilegio e l'onore di giocare con lui. Ronie era un qualcosa di meraviglioso". Lo ha detto Antonio Cassano, parlando a 'Viva El Futbol', dell'ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid. 

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 23:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.