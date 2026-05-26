La stagione perfetta. Quella che si è appena conclusa, per l'Inter e per gli interisti, è certamente stata un'annata da ricordare, seconda forse solo a quella del Triplete e sul livello del 20esimo scudetto.

Al Double scudetto-coppa, infatti, è seguito l'incredibile conclusione nefasta per Milan e Juventus, acerrimi rivali storici. In maniera clamorosa, infatti, sia rossoneri che bianconeri hanno perso il pass per la prossima Champions League, andando a dilapidare punti vitali contro squadre che nulla avevano da chiedere al campionato come Verona, Fiorentina e Cagliari. E nella testa di tutti torna lo squallido 0-0 di qualche settimana fa, con Allegri e Spalletti a contendersi la posta senza farsi male, covando intimamente la convinzione che un punto sarebbe bastato ad archiviare la pratica quarto posto. Errore fatale, che fotografa alla perfezione la gestione scadente dei due club ormai da diversi anni.

A godere, quindi, è soprattutto l'Inter, oltre a Roma e Como che hanno approfittato delle disgrazie altrui per volare in Champions con il Napoli. Eppure Lautaro e compagni erano partiti in sordina, storditi dal tremendo finale della passata stagione e con il concreto rischio di vedere disgregarsi lo spogliatoio a fine Mondiale per Club. Enorme il lavoro di Chivu, che ha rimesso insieme i cocci e riconsegnato alla squadra prima una logica e poi convinzione. Lo strappo decisivo è arrivato dopo l'ultima sosta, proprio quando tutti pensavano al tracollo, complici anche clamorosi errori arbitrali che avevano fatto perder punti e concesso alle rivali di rifarsi sotto.

Niente da fare. Il 5-2 alla Roma è stato il segnale inequivocabile: il Biscione è ancora campione. Che fine hanno fatto ora tutti i discorsi sui derby persi o sugli scontri diretti? Chi deve espatriare? Bartesaghi è stato votato MVP della stagione? E il "grande lavoro" di Spalletti? E i 10 punti in più che porta Allegri? E l'onnipotenza domestica di Conte? Tutti spariti. Tutti sul carro. Tutti a dire che tanto era scontato.

La verità è che è stata la stagione perfetta per gli interisti. Seconda solo a quella del Triplete.