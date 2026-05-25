E' prevista per oggi una riunione tra il commissario tecnico azzurro, Silvio Baldini, il suo staff e il capo delegazione Giancarlo Antognoni prima di diramare la lista dei convocati per le amichevoli che l'Italia giocherà contro Lussemburgo (il 3 giugno) e Grecia (7 giugno).

Pio Esposito verso la convocazione in nazionale

Giovedì sera a Coverciano è previsto il raduno, con allenamento il venerdì mattina. Secondo Tuttosport, "intenzione del ct a interim (Baldini tornerà al suo posto in Under 21 dopo le due amichevoli) è trapiantare in Nazionale il meglio della sua Under - che, va ricordato, gioca con il 4-3-3 - completando il roster con alcuni giocatori che saranno colonne del prossimo quadriennio azzurro che dovrà obligatoriamente riportarci a disputare un Mondiale nel 2030. A fare da chioccia - anche sotto il profilo mediatico - al gruppo sarà capitan Donnarumma che ha accettato di buon grado l’invito di accompagnare la Nazionale anche in questa tristissima parentesi della sua storia in attesa che l’arrivo del nuovo ct scelto dal prossimo presidente federali riporti una ventata di ottimismo nel club Italia (resta in pole Roberto Mancini su Antonio Conte con Claudio Ranieri outsider)".

Pio Esposito verso la convocazione in nazionale

Come riporta il quotidiano, "con Gigio, si saranno pure Pio Esposito, Niccolò Pisilli e Marco Palestra e alcuni giovani, su tutti il milanista Bartesaghi, che già “bussano” alle porte della Nazionale maggiori".