Dopo il pareggio per 1-1 contro il Brentford ieri, il Liverpool ha chiuso la Premier League ql quinto posto. Non un grande risultato per i campioni in carica, che hanno fatto parecchia fatica in questa stagione. Al termine della gara in cui ha anche segnato il momentaneo vantaggio, Curtis Jones, giocatore che l'Inter segue con grande attenzione in ottica mercato, ha fatto un bilancio dell'annata ai canali del club:
Su come valuta la stagione nel complesso.
"È stata altalenante. Ovviamente. Abbiamo vinto partite importanti. Ovviamente ne abbiamo perse anche. Ma la cosa importante ora è che siamo in Champions League".
Sulle partenze di Robertson e Salah.
"Sono due ragazzi incredibili. Hanno vinto tutto con il club, mi hanno aiutato fin da quando ero un bambino, hanno aiutato tutta la squadra, quindi vederli andare via è ovviamente triste. Ma sono contento che sia andata così, anche se è finita con un pareggio, ma ci siamo qualificati per la Champions League. Quindi è stata una giornata emozionante. Ma allo stesso tempo, è stata importante per noi, per il club e anche per i tifosi".
Sull'aiuto che Robertson e Salah gli hanno dato.
"Penso che Mo sia stato diverso. Ha sempre dato l'esempio ed è stato un professionista. Era sempre il primo ad arrivare in palestra, sempre l'ultimo ad andarsene. C'è stato un periodo in cui ho avuto problemi con gli infortuni e altre cose, e Mo mi ha permesso di usare il suo fisioterapista personale e altre risorse al di fuori della squadra. Lo rispetto ancora di più per questo. Poi c'è Robbo, che è stato uno di quelli che mi ha supportato fin da quando ero un ragazzino. È sempre stato presente, mi ha sempre aiutato. Diceva sempre che il talento e le capacità c'erano, ma che dovevo lavorare di più, ed era severo con me. Ovviamente ci sono stati momenti in cui ho pensato che fosse un po' personale! Ma più crescevo, più maturavo e diventavo saggio, più capivo che lo faceva sempre con affetto e che voleva vedermi avere successo. Entrambi sono stati di grande aiuto in molti modi".
Riguardo alla squadra che ora deve mantenere gli standard che i due hanno stabilito.
"Assolutamente sì. Da quando sono arrivato, gli standard erano già ben definiti e bisognava rispettare le regole. Bisognava credere in ciò in cui credevano i ragazzi. Ovvero lavorare sodo ogni singolo giorno... e lo si vede più come una famiglia. È una cosa fondamentale che ho sempre sostenuto riguardo a questo club. Tutto è iniziato con ragazzi come quelli che ora se ne andranno. Non è solo una squadra di calcio, è più come una famiglia. Ovviamente ci sono alti e bassi, ma quando ti guardi intorno, sono sempre quei ragazzi ad esserci nei momenti più difficili, sono sempre lì. Anche nei momenti belli ci sono. È importante che continuiamo così".
Su una stagione 'difficile' e sulla speranza che la prossima possa essere migliore.
"Assolutamente sì. Questo è ciò che rappresenta questa squadra. L'ho già detto, anche quando i tempi sono duri ci guardiamo intorno e ci vediamo l'un l'altro, siamo una famiglia. Non bisogna mai, mai mollare. Come hai appena detto, è stato un periodo durissimo. Abbiamo perso uno dei nostri fratelli (Diogo Jota, ndr), una parte importante di noi. Era di grande aiuto ogni singolo giorno. Era incredibile come persona e come giocatore. Era di enorme aiuto e in partite come quella pensavo sempre che, se gli avessi dato la palla, sarebbe andato a segnare alla fine e ci avrebbe tirato fuori dai guai. Sono qui adesso e lo sento dentro, mi commuovo quando ne parlo. La sua presenza costante era fondamentale... poi lo abbiamo perso... ovviamente è stato difficile, poi siamo tornati e abbiamo iniziato bene. Abbiamo avuto un periodo negativo, ci siamo ripresi e poi di nuovo un periodo negativo. È stato un anno altalenante. Ma la cosa importante, come ho già detto, è che questo club è enorme perché resta unito. La nostra famiglia e i tifosi sono sempre lì. Come ho detto, è importante che ci siamo qualificati per la Champions League. Il prossimo anno sarà di nuovo entusiasmante, i ragazzi che abbiamo acquistato hanno ormai giocato abbastanza partite da sentirsi parte integrante della squadra. Vedremo il meglio di loro. Sono emozionato e la prossima stagione dovrebbe essere fantastica. Possiamo lasciarci tutto alle spalle e goderci il momento, giocando senza pressioni".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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