Archiviata la Serie A 2025-2026, è tempo di bilanci anche per i singoli. In tal senso, ANSA propone quella che è stata la Top XI del nostro campionato vinto dall'Inter di Cristian Chivu, una formazione che annovera al suo interno i tre grandi trascinatori della squadra nerazzurra nell'annata del Double: l'esterno Federico Dimarco, il centrocampista Hakan Calhanoglu e l'attaccante Lautaro Martinez. Questa la squadra completa: Carnesecchi; Palestra, Bremer, Mancini, Dimarco; Modric, Calhanoglu, McTominay; Malen, Lautaro, Paz.

Dimarco, cross spettacolari e gol decisivi



Secondo scudetto per l'esterno Federico Dimarco, giudicato il n.1 assoluto della stagione. Ha numeri eccezionali: 7 gol e 17 assist, grimaldello per le difese con i suoi cross spettacolari e i gol decisivi. Rendimento super a gennaio e febbraio, protagonista con Pisa (1 gol e 1 assist) e Sassuolo (3 assist).

Calhanoglu, solo un momento deludente



C'è anche il timbro di Hakan Calhanoglu nel tricolore dell'Inter. Il regista turco ha regalato 9 gol e 4 assist con prove eccellenti e doppiette con Juve e Fiorentina, deludente solo col rigore sbagliato nel derby.

Toro scatenato, malgrado l'infortunio



Toro scatenato e trascinatore dell'Inter per il suo terzo scudetto, il secondo da capitano. Annata disturbata da un lungo infortunio che non gli ha impedito di vincere il titolo marcatori: ha segnato 17 gol con 6 assist, con doppiette e super prestazioni.

Tra gli altri giocatori che si sono messi in luce, anche i difensori Manuel Akanji dell'Inter e gli obiettivi nerazzurri Tarik Muharemovic e Oumar Solet.