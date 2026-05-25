Serata speciale al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile, dove la famiglia nerazzurra si è ritrovata insieme alla proprietà, al Presidente e CEO Giuseppe Marotta, al top management e a mister Cristian Chivu per celebrare la conclusione di una stagione che ha visto la squadra conquistare uno storico doblete nazionale.

Il Centro Sportivo, impreziosito dalla presenza dei trofei dello scudetto e della Coppa Italia, ha fatto da cornice per una grigliata con protagoniste tutte le realtà del Club con oltre cinqucento dipendenti e collaboratori.

"Un appuntamento emozionante che ancora una volta testimonia la sinergia delle varie componenti che ogni giorno lavorano dentro e fuori dal campo per permettere alla Società di raggiungere i traguardi più prestigiosi", si legge sul sito del club milanese.