Paolo Vanoli e la dirigenza della Fiorentina decideranno in settimana se proseguire insieme oppure separarsi, dopo la salvezza raggiunta dal tecnico subentrato in corsa.

Vanoli, Grosso e Vieira in corsa per la panchina della Fiorentina

"In questa settimana di sicuro - si legge sul Corriere dello Sport -, quasi certamente entro mercoledì: Vanoli bis sì, Vanoli bis no, perché ci sono i pezzi per comporre il mosaico e vanno incastrati tra Firenze e Sassuolo, tra il Viola Park e il club neroverde che a sua volta definirà Grosso ter sì, Grosso ter no, dopo l’incontro tra l’ex difensore Mondiale e l’ad Carnevali. I pezzi adesso davvero non rimane altro che sistemarli nel posto giusto: la stagione è finita, società e allenatori vogliono e devono programmare il futuro immediato che arriva molto prima di quanto uno pensi.

Vanoli, Grosso e Vieira in corsa per la panchina della Fiorentina

"O rimane Vanoli - sempre da ribadire: l’opzione originaria di Paratici, poi inevitabilmente condizionata da fattori interni ed esterni - o la stessa Fiorentina proverà a sostituirlo con Grosso, a sua volta alternativa principale di una rosa piuttosto ristretta. Che, comunque, da ieri si è arricchita di un altro candidato: Patrick Vieira. Per una ragione che appartiene soprattutto a Paratici e che abbraccia la sua voglia d’internazionalità ad accompagnare le possibili mosse: e il francese, sostituito a Genova da De Rossi lo scorso novembre, per esperienza e personalità corrisponde alle prerogative di cui va in cerca il responsabile dell’area tecnica".