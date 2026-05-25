Negli ultimi giorni si parla molto del rinnovo del contratto di Cristian Chivu, ma sul tavolo di via della Liberazione ci sono anche altri prolungamenti. Tuttosport sottolinea l'armonia che al momento c'è tra dirigenza e staff tecnico, a cena tutti insieme giovedì scorso nel cuore di Milano.

Inter, i rinnovi di Ausilio e Baccin sul tavolo

Oltre all'allenatore, come detto, ci sono altri prolungamenti in vista. La cena è stata "l’occasione giusta per cementare i rapporti già ottimi senza le pressioni del rettangolo verde, ma anche per volgere lo sguardo al futuro visto che i due blocchi (dirigenziale e tecnico) sono destinati a proseguire insieme ancora a lungo. Oltre a Chivu sono in procinto di rinnovare i propri contratti fino al 2029 pure il dt Piero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin. Per un’Inter che vola all’insegna dell’armonia e punta a riconfermarsi l’anno prossimo in vetta al calcio italiano provando a fare più strada possibile in Europa".