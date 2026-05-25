Terminata l'annata che si può dire sia stata per lui quella della consacrazione ad alti livelli, Marco Palestra saluta il Cagliari, la squadra che ha fatto da trampolino di lancio per la sua carriera. Dopo la vittoria contro il Milan, il terzino rossoblu scrive su Instagram un'accorata lettera di congedo ai rossoblu e ai suoi tifosi: "A inizio stagione non avrei mai immaginato di poter vivere così tante emozioni e di riuscire a ottenere soddisfazioni così grandi. Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. Aver sentito l’affetto di tutti voi per me è motivo di grande orgoglio. Vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, a tutto lo staff e al club che mi hanno fatto crescere e mi hanno supportato per tutto l’anno, grazie. Forza Casteddu!".

Verso il domani, col nerazzurro di Bergamo. O no?



Chiusa questa parentesi importante per lui, Palestra si proietta al futuro. Che passa dai prossimi impegni con la Nazionale di Silvio Baldini, ma anche da un'estate che si preannuncia bollente per lui sul fronte mercato. L'Atalanta è ben disposta a tenerselo volentieri, ma le pretendenti, con l'Inter in prima fila, sono pronte a tentare l'assalto per portarsi a casa uno dei gioielli più brillanti del nostro calcio.