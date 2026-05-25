Sarà Manu Koné il primo obiettivo (quasi dichiarato) della campagna acquisti estiva dell'Inter 2026/27. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, "Marotta e Ausilio conoscono le esigenze finanziarie dei Friedkin, che devono produrre circa 80 milioni di ricavi da trading entro il 30 giugno. E sono pronti allo sforzo per inglobare il centrocampista già cercato l'estate scorsa".

Koné-Inter, trattativa sul prezzo

In compenso la strada non sembra ancora così in discesa, perché Inter e Roma devono trovare un accordo sulla valutazione del centrocampista francese e il primo scoglio da superare sarà proprio la distanza in tal senso. "La prima richiesta della Roma è stata di 50 milioni, senza giocatori in contropartita - si legge ancora sulla rosea -. Cifra troppo alta. Ma si tratta e si tratterà ancora: con il passare delle settimane i contorni dell'affare appariranno più nitidi".

Koné-Inter, Jones in aggiunta?

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un altro centrocampista molto gradito ai piani alti di via della Liberazione, Curtis Jones, che ieri ha anche segnato col Liverpool nell'ultima giornata di Premier League. Il centrocampista britannico ha un contratto che scade nel 2027 con i Reds e c'è già un'intesa coi manager del ragazzo. Ora andrà trovato un accordo con il club britannico. Anche per lui si era già parlato di Inter nelle scorse sessioni di mercato (nel suo caso a gennaio).