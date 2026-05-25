Per qualche ora, in Slovenia, si è fatta concreta l'ipotesi di vedere Luka Topalovic chiudere la sua stagione col botto, in quanto il CT della Nazionale slovena Bostjan Cesar stava valutando di inserire il nome del centrocampista dell'Inter, che sabato si è fatto notare con l'assist per il gol di Andy Diouf che è valso il 3-3 contro il Bologna, nell'elenco dei convocati per i test di inizio giugno contro Cipro e Croazia. La speranza è però evaporata in poco tempo: nella lista diramata dall'ex difensore del Chievo, infatti, non figura il nome del promettente ragazzo di Slovenj Gradec.

Convocazione da record per il figlio dell'ex capitano della Nazionale



E dire che la gioventù, all'interno della lista dei convocati ufficiali, non manca di certo: è presente infatti il 16enne Tian Nai Koren, del Club Brugge, figlio dell'ex capitano sloveno Robert Koren, diventato alla sua età il più giovane calciatore di sempre a ricevere una convocazione in Nazionale maggiore. "Seguo Tian da un po' di tempo, ha fatto un'ottima stagione. È un grande talento, spero che rimanga in salute e che continui a crescere come ha fatto l'anno scorso. Se Lamine Yamal è riuscito a giocare per la Spagna a 16 anni e a diventare un giocatore di alto livello, credo che anche Tian possa seguire la stessa strada. Ma solo il tempo lo dirà. Abbiamo monitorato tutti i giocatori di recente e, sulla base di ciò, ho stilato questa lista. Non vedo l'ora di ritrovarci, così da poterci preparare al meglio e giocare bene nella prossima partita. Questa è la preparazione per il calendario di settembre e per la Nations League, quindi qualsiasi momento di socializzazione è benvenuto", ha spiegato Cesar.