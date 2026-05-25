Inizia a muoversi lo scacchiere delle panchine della prossima Serie A. Le prime due squadre a muoversi sono state la Lazio e l'Atalanta. Il club biancoceleste è ormai a un passo dall'arrivo di Gennaro Gattuso, mentre l'Atalanta è vicinissima a far firmare Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni la Fiorentina sembrerebbe voler puntare su Fabio Grosso, autore di un'ottima stagione alla guida del Sassuolo. Il Napoli attende il summit tra Italiano e il Bologna per capire l'eventuale fattibilità dell'arrivo del tecnico ora ai felsinei.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 20:33
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione