"Era una partita in cui entrambe le squadre non avevano nulla da chiedere e a volte quando è così viene fuori tanto divertimento", ha detto il doppio ex di Bologna e Inter, Gianluca Pagliuca a proposito dell'incontro del Dall'Ara tra i campioni d'Italia e i rossoblu andato in scena sabato scorso per l'ultima gara stagionale del campionato di Serie A.

"I giocatori hanno cercato di vincere ma senza ansia da prestazione. Il 3-3 è stato giusto e forse il Bologna ha il rammarico di non aver difeso il 3-1, ma l'Inter non ha rubato nulla" ha detto a Radio Nettuno Bologna dove poi l'ex portiere nerazzurro ha anche commentato la stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Stagione a suo avviso positiva: "Siamo arrivati ottavi in campionato, ai quarti di Europa League ma eliminati dalla squadra più forte. Peccato per la Coppa Italia, ma per me la stagione resta positiva. L’anno scorso la squadra è arrivata nona nonostante avesse fatto qualche punto in più. La Serie A non ha una scienza esatta. Ovviamente se le ultime tre fossero andate diversamente il giudizio sarebbe stato diverso" ha continuato prima di rispondere anche sul futuro di Italiano e sulla possibilità di cambio di panchina: "Palladino è un ottimo allenatore. Ha fatto molto bene a Monza e Firenze, e ha mantenuto l’Atalanta in Europa. Può fare bene, ma io spero che rimanga Italiano perché in questo contesto è il migliore. Pisacane è un buon allenatore, anche se il Cagliari non si è salvato in scioltezza. Tra i due preferirei Palladino".