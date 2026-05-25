Scudetto e Coppa Italia, la stagione dell'Inter era già indimenticabile ma gli ultimi 90 minuti della Serie A hanno reso quest'annata ancora più bella. Milan e Juve fuori dalla Champions, Roma e Como tra le prime quattro.

Per il tifoso interista la miglior rivincita possibile dopo il tragico finale della passata stagione. L'Inter si ritrova davanti ad uno dei calciomercato più importanti di sempre. Sorprese arrivano anche da Napoli e dalla conferenza congiunta Conte-De Laurentiis.