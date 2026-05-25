Il suo saluto alla Roma non poteva essere più dolce: segnando in pieno recupero la rete del definitivo 2-0 della gara contro l'Hellas Verona, Stephan El Shaarawy ha di fatto pagato il biglietto alla formazione giallorossa per il ritorno in Champions League dopo sette anni. Il commiato migliore per l'attaccante savonese, che a 34 anni cerca ora una nuova sfida guardandosi intorno. E non è detto che nel suo futuro possa ancora esserci la Serie A.

Ipotesi nerazzurra spinta da un intermediario



In tal senso, è stata chiamata in ballo anche l'Inter. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, infatti, un intermediario ha proposto in Viale della Liberazione il nome dell'attaccante ex Genoa, Padova e Milan, nella consueta giostra di nomi proposti da tutte le latitudini al club nerazzurro. Sarà una traccia da seguire, anche in virtù delle più volte ribadite volontà da parte del presidente nerazzurro Beppe Marotta di creare un mix di gioventù ed esperienza?