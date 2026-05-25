Si aggiunge un pezzo importante al puzzle che la FIFA sto componendo per organizzare al meglio il Mondiale 2026 ormai alle porte: le 48 squadre qualificate, infatti, hanno finalizzato la selezione dei loro Centri Base di Allenamento, distribuiti tra Canada, Messico e Stati Uniti. Le strutture di allenamento di livello mondiale selezionate da ciascuna squadra diventeranno la loro "casa lontano da casa" e ospiteranno giocatori, allenatori e staff per gran parte del loro tempo durante la fase a gironi.

I 48 Centri Base di Allenamento sono una parte importante dell'impatto della Coppa del Mondo FIFA, soprattutto nelle comunità che non ospiteranno le partite. Il Nord America vanta numerose città e paesi con infrastrutture di alto livello e comodi collegamenti con le 16 città ospitanti. La presenza delle squadre che si allenano e soggiornano in queste comunità, così come dei tifosi e dei media che le seguono, genererà un significativo impulso socioeconomico, garantendo al contempo che un numero maggiore di persone in più luoghi possa vivere l'emozione della Coppa del Mondo FIFA.

"I campi base delle squadre sono parte integrante di ogni edizione della Coppa del Mondo - ha dichiarato Heimo Schirgi, Direttore Operativo della Coppa del Mondo FIFA 2026 -. Sono i luoghi in cui le squadre mettono radici, si allenano, recuperano le energie e vivono i ritmi quotidiani del torneo. La fase finale di selezione dei campi base per la Coppa del Mondo FIFA 2026 è particolarmente entusiasmante per la sua portata senza precedenti, che ci offre la gradita e meravigliosa opportunità di coinvolgere ancora più comunità e tifosi in questo torneo rivoluzionario".

Il processo di selezione dei campi base è stato lungo e collaborativo. È iniziato ufficialmente nel 2024, quando è stato fornito un elenco preliminare di opzioni d'élite alle squadre candidate alla qualificazione. Tale elenco è stato perfezionato e ampliato nel corso del 2025. Dopo il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 all'inizio di dicembre 2025, le 42 squadre qualificate hanno iniziato a presentare le proprie preferenze tra oltre 60 opzioni, basandosi in parte sulle zone geografiche in cui avrebbero disputato le partite della fase a gironi.

Colombia, Iran, Corea del Sud, Messico, Sudafrica, Tunisia e Uruguay sono confermate come le sette squadre partecipanti con sede in Messico. Canada e Panama avranno il loro centro di allenamento (da definire) in Canada, mentre le restanti 39 squadre saranno dislocate negli Stati Uniti. Oltre alle 16 città ospitanti, altre 25 città accoglieranno le squadre nazionali. Si tratta di New Tecumseth in Canada; Cancun, Pachuca e Tijuana in Messico; e Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa e Winston-Salem negli Stati Uniti.

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