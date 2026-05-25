Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, si gode la qualificazione alla prossima Champions League grazie al quarto posto arrivato all'ultima giornata del campionato di Serie A con un sorpasso sul Milan, sconfitto in casa dal Cagliari. Uno dei nodi in vista della prossima stagione sarà il futuro di Nico Paz, che i lariani vorrebbero trattenere ancora. 

Ludi: "Nico Paz? Abbiamo ancora 30 giorni e vedremo"

"Non possiamo controllare la volontà del Real Madrid. Il ragazzo sta bene qui, ce l'ha manifestato, vorremmo che rimanesse ma fasciarci la testa prima che qualcosa accada non è da noi. Vogliamo convincerlo con le azioni, i messaggi, l'energia positiva, nel caso anche la sua volontà possa contribuire alla scelta. C'è tempo 30 giorni, anche per interloquire col Real Madrid qualora vorranno, altrimenti andremo avanti".

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 10:48
Autore: Antonio Di Chiara
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