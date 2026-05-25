Non dovrebbe essere nulla di grave, ma un minimo di apprensione è giusto mantenerlo. Ieri durante la partita della Major League Soccer tra Inter Miami e Philadelphia Union, Leo Messi è stato costretto a uscire al 73' per un fastidio alla parte posteriore della coscia, dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Ovviamente utto il popolo argentino, a tre settimane dall'inizio dei Mondiali, sta tutt'ora tenendo il fiato sospeso per paura che il proprio leader possa non essere presente, o quanto meno al meglio, per diferndere il titolo conquistato in Qatar.

Secondo quanto riporta l'AGI, comunque, non ci sarebbe lesione muscolare al bicipite femorale, bensì si tratterebbe di un leggero stiramento. Messi infatti sarebbe uscito in tempo appena avvertito il fastidio, per non complicare la situazione in vista dell'esordio dell'Argentina contro l'Algeria il prossimo 17 giugno, prima di affrontare l'Austria (22) e la Giordania (28) nel Gruppo J.

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, la Pulce si sottoporrà a degli esami per tutte le valutazioni del caso ma ad oggi viene mantenuto un cauto ottimismo sul fatto che Lautaro Martinez e compagni possano contare sulla loro stella nel torneo americano. Per la cronaca, Miami ha battuto Philadelphia 6-4 grazie a una tripletta di Luis Suarez.