Non si è ancora esaurita l'euforia in casa Bruges per la vittoria del ventesimo titolo nazionale. Oggi, riporta Nieuwsblad, 8mila tifosi si sono ritrovati nella Piazza del Mercato della città belga per celebrare l'impresa compiuta dalla squadra di Ivan Leko, che si è messa ufficialmente le due stelle sul petto giovedì scorso, per effetto del 2-2 ottenuto sul campo del Mechelen.

Una pagina di storia del club scritta anche grazie alle prestazioni di Aleksandar Stanković che, su Instagram, ha urlato tutta la sua gioia per questo importante traguardo della sua giovane carriera: "Ce l'abbiamo fatta", ha scritto il centrocampista serbo classe 2005. Che, per la cronaca, dal 1° luglio tornerà all'Inter, intenzionata a esercitare la recompra per riprenderlo dopo averlo ceduto Blauw en Zwart lo scorso luglio.