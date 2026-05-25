Sono molto chiari i due volti di Milano. Da un lato il caos in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League e la necessità di rivoluzionare l'assetto societario e la guida tecnica. Sull'altra sponda del capoluogo lombardo troviamo un'Inter che ha già iniziato a programmare il futuro con molte certezze al suo interno: "Bisogna aggiungere qualcosa alle certezze che abbiamo", ha detto Chivu al termine dell'ultima giornata di campionato. E la sensazione è che l'Inter sappia come muoversi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Idee chiare per aggiungere i tasselli necessari ad alzare ancora di più il livello nerazzurro.

In un anno è cambiato tutto

Dalla finale persa a Monaco di Baviera (ormai l'anniversario è molto vicino), all'avvento di Chivu in panchina, visto da tutti come una scommessa. Il tecnico rumeno si era comportato molto bene sulla panchina del Parma, conducendo in porto la nave sana e salva. Ma forse non tutti si sarebbero aspettati una conduzione tecnica così chiara, basata sulla volontà di sterzare rispetto all'annata precedente sul piano mentale. Al Milan era stato scelto Allegri e oggi i rossoneri si trovano di fronte a un fallimento totale sul piano sportivo. I due volti della Milano calcistica sono chiari a tutti.