Intervenuto nel corso del convegno "responsabilità e futuro" organizzato dalla S.S. Lazio e andato in scena allo Stadio Olimpico, il presidente Claudio Lotito ha parlato delle responsabilità di cui deve tener conto chi tiene in piedi una società calcistica. Discorso durante il quale il numero uno dei biancocelesti ha citato, seppur di striscio, la recente sconfitta incassata contro l'Inter in finale di Coppa Italia.

"Chi è a capo di una società sportiva ha grandi responsabilità, non solo i risultati come vincere le coppe" ha detto in apertura del suo lungo discorso. "Sei un custode di sentimenti e passioni che vivono nella quotidianità di ognuno di noi. Proprio perché la squadra rappresenta questi sentimenti ha l'obbligo per questo potere mediatico di attenzionare questi problemi. La Lazio lo ha sempre fatto, è ente morale perché mise a disposizione la propria organizzazione e i propri campi d'allenamento in tempi di guerra. Proseguiamo questo percorso sulla scia della storia della Lazio, ci sentiamo responsabili nei confronti delle persone e soprattutto dei giovani" ha continuato.