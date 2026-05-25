Cristian Chivu è vicino a firmare il suo nuovo contratto con l'Inter, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport. Beppe Marotta seguirà così una delle sue abitudini: non ha mai fatto cominciare la stagione ad un allenatore in scadenza e non inizierà certo ora con il tecnico che ha portato a casa il Double, Scudetto più Coppa Italia.

Mercato Inter, si parte dal rinnovo di Chivu

Lo stipendio di Chivu, si legge ancora, dovrebbe passare da 2 a 3 milioni più bonus. E ci sono novità anche riguardo al budget per l'estate. "L'entusiasmo per il percorso, che ha già garantito un maggio memorabile, è condiviso dalla proprietà che è pronta a sostenere la costruzione di una squadra più forte. Il budget di partenza è di 50 milioni ma verrà arricchito dalle cessioni non strategiche, con l'obiettivo di acquistare almeno tre titolari (due centrocampisti e un difensore centrale) e altri due calciatori che possano migliorare le rotazioni in prospettiva di un ritorno in grande stile nei salotti buoni della Champions League: la gestione della campagna internazionale, nella prima fase e soprattutto nel playoff contro il Bodo, è stata la macchia del 2026 che la società intende cancellare al più presto".

Quanto al modulo, già nelle prime riunioni operative si è deciso che il marchio distintivo rimarrà l'attuale 3-5-2, con la conferma in blocco del reparto offensivo: le risorse finanziare verranno utilizzate in altri reparti. E la difesa non passerà a quattro.