L'Inter Miami, ma soprattutto il popolo argentino, sono in ansia per le condizioni di Lionel Messi. L'asso dell'Albiceleste ha lasciato il campo per un fastidio al bicipite femorale sinistro durante la rocambolesca vittoria per 6-4 della compagine della Florida contro il Philadelphia Union, destando preoccupazione per la Seleccion a soli 17 giorni dall'inizio dei Mondiali del 2026. Il suo allenatore Guillermo Hoyas, parlando nel dopopartita, ha però provato a stemperare gli animi parlando di un semplice problema dovuto alla stanchezza. "Per quanto ne so, non abbiamo ancora un referto. Ma lo avremo presto. È davvero stanco, in questo senso. È stanchezza. Era esausto, il campo era pesante. Nel dubbio, la cosa migliore da fare è sempre non correre rischi", le sue parole.

Dall'Argentina: Messi ha chiesto in tempo il cambio

Secondo l'emittente argentina TyC Sports, la sostituzione è stata effettuata a scopo preventivo a causa di un problema nella zona del bicipite femorale; il giocatore ha quindi deciso di chiedere la sostituzione per evitare di sottoporre la zona a stress e scongiurare così il rischio di un possibile infortunio muscolare che avrebbe potuto compromettere la sua partecipazione alla quinta Coppa del Mondo.