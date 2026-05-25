Dopo la conquista da parte dell'Inter della decima Coppa Italia della sua storia, l'attenzione è già rivolta alla prossima edizione. Si sono portati avanti in tal senso i colleghi di Calcio e Finanza che, all'indomani dell'ultima giornata di Serie A, si sono proiettati alla stagione prossima cominciando a disegnare quello che sarà il tabellone dell'edizione 2026-2027, in attesa delle ultime sfide per quanto riguarda in particolare i playoff di Serie B e di Serie C.

Il format sarà lo stesso dello scorso triennio il che equivale a dire che le squadre partecipanti saranno sempre 44, ovvero tutte le 20 squadre di Serie A, le 20 squadre di Serie B e 4 squadre di Serie C e le big, come nelle scorse edizioni, giocheranno ancora la gara secca in casa. Il tabellone sul quale verranno posizionate le società partecipanti sarà di tipo tennistico e l'ingresso al tabellone avverrà in tre momenti diversi: 8 società a partire dal turno preliminare; 28 società a partire dai trentaduesimi; 8 società ('Teste di Serie') a partire dagli ottavi di finale. L'Inter, prima in classifica di Serie A e vincitrice della competizione, rientra in quest'ultima categoria e disputerà la sua prima gara del Torneo agli ottavi di finale.

I campioni d'Italia sono dunque testa di serie numero uno, e secondo i calcoli di accoppiamento all'ottavo di finale potrebbero incontrare il Genoa come anche Sudtirol, Monza o Catanzaro (a seconda di come finirà la finale playoff promozione della Serie B), Potenza e la vincente dei Playoff della Serie C. Agli eventuali quarti potrebbe incontrare ancora una volta il Bologna, che due stagioni fa l'ha eliminata agli ottavi e nella scorsa stagione in semifinale di Supercoppa Italiana.