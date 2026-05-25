Cesc Fabregas può festeggiare un clamoroso accesso in Champions League con il Como per il prossimo anno. Con o senza Nico Paz, ancora non si sa.

Fabregas: "Dopo l'Inter sapevamo che..."

"Abbiamo avuto il pari con l'Udinese, le sconfitte con Sassuolo e Inter. Sapevamo di dover fare cinque-sei vittorie di fila. Non ci siamo riusciti col Napoli, ma la sensazione è stata sempre che eravamo là e alla fine ce l'abbiamo fatta", dice il tecnico a DAZN.

Fabregas: "Quando sono arrivato non c'era nemmeno il centro sportivo"

"Ho dovuto prendere molte decisioni da quando sono arrivato - prosegue - perché il presidente mi ha dato le chiavi delle operazioni calcistiche. Non c'era praticamente niente. Quasi quattro anni fa sono arrivato da calciatore e non c'era nemmeno il centro sportivo, facevamo i massaggi dentro un bar. Adesso siamo in Champions League dopo due anni e mezzo da allenatore".

Fabregas: "Nico Paz? Spero di averlo con me"

"Nico Paz meglio da me o da Mourinho? Non so se meglio qui o là. Meglio con Mourinho perché ha vinto tutto, ma spero che rimanga a me perché io lo sento come un figlio. Un giocatore chiave per noi, bravissima anche la squadra che senza di lui ha vinto sempre. Vediamo, manca ancora un po' e poi vedremo".