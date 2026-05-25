Nel suo intervento a Radio Anch'io Lo Sport di pochi minuti fa, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha ufficializzato che ci sono novità in arrivo per quel che riguarda la prossima Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana, oggi il Consiglio di Lega: le parole di Simonelli

"Questa mattina alle 10 - afferma Simonelli - abbiamo un Consiglio di Lega che deciderà le date, dovrebbero essere attorno al 22-23 dicembre. Sulla località stiamo ancora valutando. Non abbiamo la finestra in Arabia dove ci saranno i Giochi asiatici e non ci sono altre ipotesi in quell'area, viste le guerre. Oggi decideremo dove si giocherà".

Da ricordare che la Supercoppa Italiana si è disputata negli ultimi anni con il format a quattro squadre. Tutto fa pensare che possa essere ufficialmente riportato a due, nel qual caso le protagoniste sarebbero le stesse della finale di Coppa Italia, ovvero Inter e Lazio.