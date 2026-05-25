Spazio a commenti e analisi dell'ultimo turno di campionato e dei verdetti finali di Serie A. Milan e Juve fuori dall'Europa che conta, mentre è già iniziato il valzer delle panchine in Italia. Il mercato è alle porte e la dirigenza nerazzurra ha una grande occasione per aumentare il gap dalle altre.

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