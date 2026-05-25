"Per me, Mkhitaryan è l’mvp della serie A 2025/26". Si conclude così il messaggio che Alessandro Alciato, giornalista di Amazon Prime Video, ha voluto dedicare al centrocampista dell'Inter, reduce da una stagione ricca di successi personali e di squadra grazie alla vittoria del double.

"E’ come l’ossigeno di riserva, in alta montagna - le parole di Alciato che ha scritto l'autobiografia dell'armeno 'La mia vita sempre al centro' -. Nell’esatto momento del bisogno, non tradirà. Si autoconserva senza far rumore, senza arrogarsi il diritto di sottolineare la propria importanza, che poi sarebbe un diritto sacrosanto. Nella scalata verso il cielo, se ce l’hai dalla tua parte, sai che potrai percorrere anche l’ultimo metro, abbinando alla forza dei polmoni quella del cuore. E’ la dimostrazione del fatto che per far girare il mondo e il pallone non ci sia bisogno di stronzi (quelli abbondano e fanno danni), ma di brave persone. Non di arroganti, ma di persone intelligenti. Nell’epoca degli urlatori, lui eccelle in silenzio. In questo tempo surreale in cui il calciomercato viene fatto con l’algoritmo (con esiti a tratti comici), lui è la tabellina dell’1 e dei moschettieri insieme: 1 x tutti, tutti x1. Anzi, è di più: è l’1 fondamentale per il risultato finale, ma che nel risultato finale quasi si nasconde, perché qualunque numero tu moltiplichi per 1, il risultato finale è proprio quel numero. Uno specchio che riflette l’immagine degli altri. Se non gioca, non si lamenta. Se gioca, lascia il segno. Ha 37 anni, prima o poi smetterà, ma godiamocelo finché siamo in tempo".