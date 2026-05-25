In vista delle amichevoli di inizio giugno contro Lussemburgo e Grecia, il ct Silvio Baldini ha convocato 24 giocatori della nazionale italiana. Tante novità e tanti giovani scelti per questi due impegni. In porta ci saranno Daffara, Donnarumma e Palmisani. In difesa sono stati chiamati Anahor, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Mane, Palestra e Reggiani. A centrocampo i convocati sono Dagasso, Faticanti, Ndour, Lipani, Pisilli e Venturino. In attacco c'è Francesco Pio Esposito insieme a Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Inacio e Koleosho.