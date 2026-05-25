Andata in archivio ieri la Serie A 2025-26 con gli ultimi verdetti ta lotta Champions e lotta salvezza, oggi la Lega Calcio ha ufficializzato le date del calendario del prossimo campionato e della prossima edizione della Coppa Italia Frecciarossa.

La Serie A Enilive inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali (27/09/2026 - 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.

La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il turno Preliminare il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma il 19 maggio 2027.

DATE CALENDARIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027:

SERIE A ENILIVE

Inizio: Domenica 23/08/2026

Turni Infrasettimanali: Mercoledì 28/10/2026; Mercoledì 06/01/2027

Sosta Natalizia: Domenica 27/12/2026

Gare Squadre Nazionali: Domenica 27/09/2026, Domenica 04/10/2026; Domenica 15/11/2026; Domenica 28/03/2027

Fine: Domenica 30/05/2027

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Turno Preliminare Domenica 09/08/2026

Trentaduesimi Domenica 16/08/2026

Sedicesimi Mercoledì 02/09/2026

(Data di Riserva Martedì 15/09/2026)

Ottavi di Finale Mercoledì 02/12/2026

Ottavi di Finale Mercoledì 16/12/2026

(Data di Riserva Mercoledì 13/01/2027)

Quarti di Finale Mercoledì 03/02/2027

Quarti di Finale Mercoledì 10/02/2027

Semifinali (andata) Mercoledì 03/03/2027

Semifinali (ritorno) Mercoledì 21/04/2027

Finale Mercoledì 19/05/2027