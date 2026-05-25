Manuel Akanji diventa volto ufficiale della Coca Cola per la Svizzera. La notizia è stata ufficializzata nei giorni scorsi dallo stesso gruppo: il difensore dell'Inter e della Nazionale elvetica ha deciso di collaborare con l'azienda diventando ambasciatore del marchio e prestando il volto per una campagna pubblicitaria. Nel comunicato di lancio si legge come Akanji sia ritenuto una delle figure di spicco del calcio elvetico, che in campo si distingue per la sua calma e la sua classe, mentre fuori dal terreno di gioco è una persona alla mano e con i piedi per terra. Spiega Giulio Franscini, dirigente dell'azienda: "Il calcio ha la straordinaria capacità di avvicinare le persone. Manuel Akanji è sinonimo di spirito di squadra, affidabilità e vicinanza ai tifosi".

Akanji e l'amica Coca-Cola



Del resto, Coca-Cola fa parte integrante della quotidianità del difensore nerazzurro, come dichiara lui stesso nel comunicato: "Coca-Cola è da sempre al mio fianco, soprattutto nel mondo del calcio. Quando, nel dopopartita, ci si ritrova con i compagni per commentare l'incontro, una Coca-Cola non manca mai. Sono momenti come questi che rimangono impressi". La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative globali di Coca-Cola legate alla Coppa del Mondo del 2026, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.