In attesa di capire se l'Inter potrà davvero intavolare una trattativa con l'Atalanta nei prossimi giorni, con ragionevole fiducia, Marco Palestra continua a riscuotere successi personali. Reduce dalla clamorosa vittoria del Cagliari ieri a San Siro che ha privato il Milan della partecipazione alla Champions League, l'esterno, tra i migliori in campo, è stato premiato peer le sue doti atletiche dalla Lega Serie A. Di seguito il comunicato stampa ufficiale:

È Marco Palestra ad aggiudicarsi il premio Frecciarossa Speed Award che premia il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Il difensore del Cagliari si impone con una media di 27,96 Km/h, superando l’attaccante del Napoli Hojlund (27,92 Km/h) e il difensore della Fiorentina Dodò (27,77 Km/h).

Adesso la speranza dei tifosi interisti cè che Palestra possa iniziare a correre verso... l'Inter.

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 12:37
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.