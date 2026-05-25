Ospite di Sky Sport per trattare i temi più caldi in casa Roma, dopo l'agognata qualificazione in Champions League ottenuta dopo sette anni, Walter Sabatini ha espresso un suo pensiero anche sul profilo di Manu Koné, uomo mercato dei giallorossi che piace tanto anche all'Inter, club che sarebbe pronto a un nuovo assalto dopo il tenativo andato a vuoto la scorsa estate: "Non voglio banalizzare gli argomenti: Koné è certamente un giocatore forte, ma non determina le soluzioni offensive, i palloni nei corridoi, i gol. Gli manca qualcosina. Poi, certo, è innegabile che nella zona mediana del campo la sua sia un fatto importante", l'opinione dell'ex dirigente. 

Sezione: News / Data: Lun 25 maggio 2026 alle 23:52
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.