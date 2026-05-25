Nella gioia per il double Scudetto-Coppa Italia, uno dei giocatori che meno hanno potuto contribuire alle vittorie stagionali è stato Davide Frattesi. Ne sottolinea oggi la parabola discendente, a livello personale, il Corriere dello Sport.

Frattesi, annata deludente

Il centrocampista ha vissuto le prime due stagioni non certo da titolare, ma comunque con un ruolo importante. E' stato il jolly del ventesimo scudetto e lo scorso anno l'uomo in più nelle notti di Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona, a cui ha segnato gol pesantissimi. Fino a dodici mesi fa, ad ogni ingresso in campo (o quasi) aveva fatto la differenza. E' rimasto con grandi speranze, ma non è riuscito a fare il salto in avanti e ne ha fatto uno visibile indietro.

Frattesi, cosa è successo quest'anno

"La delusione dell’ultima parte della scorsa stagione - si legge sul quotidiano - aveva poi sfaldato completamente il rapporto con Inzaghi, non con la piazza. Anzi. I tifosi si aspettavano che con Chivu potesse ritrovare continuità e stimoli, ma – tra problemi fisici e inevitabilmente anche incomprensioni con il nuovo allenatore – non è stato così. Frattesi ha chiuso questa stagione con zero gol e zero assist in Serie A. Il primo a essere deluso è lui stesso, come in qualche modo testimonia anche l’atteggiamento quasi dismesso mostrato durante i festeggiamenti del doblete. Il ragazzo è sembrato quasi un corpo estraneo, certe immagini non sono passate inosservate. Solo altrove potrà ritrovare il sorriso e l’energia che gli hanno sempre permesso di fare la differenza. Toccherà al club e al suo entourage trovare una sistemazione: la macchina si è già messa in moto".