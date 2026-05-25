Non poteva andare meglio l'Erasmus di Aleksandar Stanković, assoluto protagonista nel Bruges che si è appena laureato campione del Belgio. Un traguardo che il centrocampista figlio d'arte, che l'Inter ha ceduto in prestito la scorsa estate con la ferma intenzione di riprenderselo pagando la quota della recompra pattuita con la controparte, ha celebrato su Instagram con alcuni scatti significativi della stagione e la frase: "Ce l'abbiamo fatta". Messaggiio che è stato commentato dall'amico e, forse, futuro compagno Federico Dimarco che ha scritto: "Cabeza".

Pronta la risposta di Stankovic, fresco vincitore del premio di miglior talento della Pro League: "Ti voglio bene".