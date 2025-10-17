Paulo Dybala andrà domani a caccia di un doppio traguardo statistico, come ricorda oggi Tuttosport. Il primo riguarda i gol in carriera: il prossimo, infatti, sarà per l'argentino il duecentesimo in carriera da professionista.

Il secondo traguardo riguarda invece l'Inter, a cui Dybala ha già segnato cinque volte in carriera: va a caccia del sesto acuto in una gara fondamentale per entrambe le contendenti.

Data: Ven 17 ottobre 2025
