Tre gli indisponibili per la trasferta di Roma: Thuram, Darmian e Di Gennaro. Il francese punta il Napoli, Darmian verrà valutato giorno dopo giorno, mentre il portiere starà fermo a lungo.

Tutto ok, invece, per Lautaro, tornato mercoledì pomeriggio dagli Stati Uniti e subito ad appiano per prepararsi al meglio. Lui sarà titolare domani sera e Bonny è in vantaggio su Esposito per completare il tandem offensivo. Per il resto, "solita" Inter. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.