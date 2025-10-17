Il Napoli campione d'Italia in carica dovrà superare la concorrenza dell'Inter se vorrà centrare lo storico bis scudetto, secondo Oscar Damiani: "L'Inter è l'anti-Napoli - ha spiegato il noto agente in esclusiva per Tuttomercatoweb.com -. E' la squadra che ha l'organico migliore, inoltre c'è una società forte alle spalle. Si giocherà il campionato con gli azzurri".