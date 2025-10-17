Gian Piero Gasperini e la Roma recuperano praticamente tutti gli effettivi in vista della partita di domani all'Olimpico contro l'Inter. L'unica eccezione, riporta oggi Tuttosport, è Angelino, fermato da una bronchite asmatica.

Tra i convocati tornerà quindi anche Bailey, da martedì scorso in gruppo prima parzialmente e poi del tutto. L'esordio del giocatore potrebbe però arrivare in Europa League contro il Viktoria Plzen. Domani dal 1' ci saranno invece Soulé, Dybala e davanti Dovbyk.