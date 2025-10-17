Sarà un Roma-Inter, quello di domani, che Manu Koné e Davide Frattesi avrebbero potuto giocare a maglie invertite, come ricorda Tuttosport. Il francese è stato cercato in estate dall'Inter, il centrocampista azzurro è stato tentato da un ritorno in giallorosso già in gennaio.

Frattesi ha deciso di restare in nerazzurro dopo il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu, ma l'intervento di ernia e la mancata rivoluzione tattica hanno frenato una sua risalita nelle gerarchie. L'Inter vorrebbe rinnovare il contratto, ma ad oggi (si legge sul quotidiano) il futuro resta un'incognita e la Roma una destinazione sempre gradita.

Dall'altro lato, se mai l'Inter dovesse vedere un'apertura da parte della Roma per Koné, un tentativo lo farebbe più che volentieri.