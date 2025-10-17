Bonny con Lautaro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il francese è in vantaggio su Esposito per far coppia con Lautaro domani a Roma. L'ex Parma è rimasto ad appiano in questa sosta ed è uno dei motivi che sembra spingere Chivu a scegliere lui per completare l'attacco assieme al capitano in assenza di Thuram.

"Chivu ha trovato a Milano lo stesso ragazzone umile di Parma e ora Bonny è in pole, anche perché candidato naturale come vice Thuram. Nel gioco delle coppie, oltre alla solita sempreverde ThuLa, il tecnico romeno ha sempre incastrato Pio con Marcus e “Angelo” con Lautaro perché ideologicamente più compatibili. Se Esposito jr occupa militarmente l’area come l’argentino, Bonny si veste naturalmente da seconda punta, proprio come il connazionale. Insomma, non è solo questione di freschezza atletica o minuti risparmiati: qui conta, soprattutto, l’ispirazione, e l’ormai famoso vento"