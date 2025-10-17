Hakan Calhanoglu è tornato ai suoi livelli dopo i momenti di tensione in estate e i continui infortuni della passata stagione. Ne parla il Corsport: "Al di là dell’aspetto fisico, attorno a Calhanoglu c’erano anche incertezze sulla sua sintonia con il mondo Inter, dopo gli insistiti rumors sulla sua volontà di andarsene, che poi avevano innescato la tensione con Lautaro. A parole era stato tutto risolto per tempo, ma servivano i fatti. E le prestazioni del turco sono state la migliore dimostrazione del suo spirito di ritrovato".

"Non è mai successo niente questa estate. Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club. Per me non è mai cambiato niente. E come sempre darò il mio massimo", ha detto dopo il successo turco sulla Georgia. E per Chivu non ci sono dubbi: Calha resta al centro dell'Inter.