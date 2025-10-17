Dopo la conferenza stampa pre-partita, Cristian Chivu si presenta ai microfoni di Sky per anticipare i temi di Roma-Inter, in programma domani sera all'Olimpico:

Che tipo di partita si aspetta?

"Sono due squadre che hanno qualità e ambizioni, vogliono arrivare in alto, hanno voglia di dare continuità. Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista, non sarà facile né per noi né per loro".

Cosa ti aspetti da Gasperini? La tua idea è sempre quella di essere dominanti.

"Noi non dobbiamo mai cambiare, poi ci sono gli avversari. Sappiamo il valore che Gasperini porta nelle sue squadre, lo stimiamo moltissimo, conosciamo la sua idea di gioco e l'identità che dà alle squadre che allena".

Ci sono tratti in comune tra voi?

"Non so, lui più di me che sono all'inizio è stato un'ispirazione per noi tecnici giovani. Ha portato in Italia qualcosa che nessuno aveva il coraggio di fare, anche in Europa, ha portato l'Atalanta al top in Italia e ha vinto in Europa. Tanto di cappello per quello che sta facendo e per le sue idee, che tutti noi giovani studiamo".

Tu sei stato allenato da lui all'Inter anche se per poco, che ricordo hai?

"Io mi sono trovato bene, avevamo cambiato, giocavamo a tre e io ero braccetto di sinistra. Ricordo la preparazione fatta con lui, ero sorpreso dalla mia condizione fisica e dalla mia brillantezza. Purtroppo i risultati non sono arrivati, è stato un dispiacere perché secondo me aveva bisogno di un po' di tempo per mettere in pratica le idee che ha messo in pratica quando ha avuto tempo".

Che emozioni proverai a tornare a Roma da allenatore avversario?

"Sono tornato da giocatore e ora torno da allenatore. Per me Roma è stata un capitolo importante della mia vita, i primi quattro anni in Italia, è stata un'esperienza meravigliosa, mi ha fatto crescere come persona e come giocatore, imparando le richieste del campionato italiano all'epoca, il migliore al mondo. Tornare all'Olimpico mi fa sempre un certo effetto".

Come hai trovato i tuoi giocatori dopo la sosta? Come sta Thuram?

"Sono tornati bene senza problemi, Darmian e Di Gennaro hanno avuto qualche problemino. Marcus non ha ancora ripreso, a breve inizierà la riatletizzazione. Sta meglio, ha iniziato a correre piano e speriamo di averlo al più presto".

Lautaro è tornato galvanizzato dal gol, poi ci sono Esposito e Bonny. Chi dei due giocherà al fianco di Lautaro?

"Chi ha detto che giocherà Lautaro (ride, ndr)? In questo momento abbiamo tre attaccanti, vediamo chi scenderà in campo domani".